Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağını ve üç hafta süreceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.’ açıklamasını yapmıştı. İşte detaylar...
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Mart ayında başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da sona erecek. Bu tarihe az bir zaman kala okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.’ demişti. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitiminin başlayacağı tarih ile ilgili de bir duyuru yayınladı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.
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TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK MI?
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağı ve üç hafta süreceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.