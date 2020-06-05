Mart ayında başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da sona erecek. Bu tarihe az bir zaman kala okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ‘Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.’ demişti. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitiminin başlayacağı tarih ile ilgili de bir duyuru yayınladı.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.