Okullar ne zaman açılacak, 4 Ocak'ta ilk ders zili çalacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama

Okullar yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı. Uzaktan eğitimin biteceği günü merak eden pek çok kişi, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi. İşte, okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek sorusuyla ilgili Bakan Selçuk'tan gelen son açıklamalar.



BAKAN SELÇUK'TAN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SORUSUNA CEVAP



Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik net bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında, ‘20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’ dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.