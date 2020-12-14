Okullar ne zaman açılacak, 4 Ocak'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.



Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.



Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı.