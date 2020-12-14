Okullar ne zaman açılacak, 4 Ocak'ta açılacak mı? Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimim başlayacağı tarih veli ve öğrenciler tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm sınıflarda, yüz yüze eğitim için 4 Ocak tarihi işaret edilirken Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Bakan Selçuk okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi. İşte, Bakan Selçuk'un yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasının ayrıntıları.
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Okulların yüz yüze eğitimle ne zaman açılacağı son dakika değerlendirmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında aşamalı şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ardından öğrenciler yeniden online eğitim sürecine dahil oldu. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin 4 Ocak Pazartesi günü başlayacağını bildirmişti. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.
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BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Selçuk, değerlendirmelerde bulundu.
Tüm konuların salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacağını ifade eden Selçuk, "Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz." bilgisini verdi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında, gündeme dair açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.
Aynı zamanda oluşturulan yazılımla ana sınıfından lise sona kadar her bir öğrenciyi, öğretmenleri günlük olarak takip edebildiklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:
"Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bütün veriler, ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla paylaşılacak. Daha sonra kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler yapılacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Yani veriye bakacağız ondan sonra herhangi bir karar almak söz konusu."
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Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.
Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı.
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"Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkları dikkate aldıklarını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı.
Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının da söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır." diye konuştu.
Selçuk, sınavların yüz yüze yapılmasına ilişkin soru üzerine de yüz yüze birinci sınavların çok büyük ölçüde bittiğini, kısmen bir eksik bulunduğunu ama kalanlar için de zaten tek bir sınav yapılacağını dile getirdi. Selçuk, bunun dışında performans ve projeyle ilgili eğitim-öğretim yılı başında sürecin zaten başladığına ve bununla ilgili bir problemin bulunmadığına dikkati çekti.
Yüz yüze sınavı eksik kalan öğrencilerle ilgili salgının seyrine bağlı olarak, dönem içinde grup ve günlere ayırarak sınavların yapılabileceğini ya da iş takviminde değişikliklerin söz konusu olabileceğini belirten Selçuk, bunların hepsine hazır olduklarını vurguladı.