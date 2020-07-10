Okullar ne zaman açılacak, 31 Ağustos’ta açılacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. 31 Ağustos’ta okullar açılacak mı sorusu ile ilgili yapılan resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim haziran ayında sona erdi. Gözler yeni eğitim öğretim yılına çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, ‘Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.’ dedi.



BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, ‘Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.’ dedi.

Bakan Selçuk daha önce de konu ile ilgili bir açıklama yapmış, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' demişti.