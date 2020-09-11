OKULDA KALIÅž SÃœRELERÄ° AZALTILACAK YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlama konusunda veli rÄ±zasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirten SelÃ§uk, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:



"Velilerimiz isterlerse Ã¶ÄŸrenciyi yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime gÃ¶ndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda Ã¶ÄŸrencimiz, uzaktan eÄŸitime devam edecek ve devamsÄ±z sayÄ±lmayacaktÄ±r. Bu kademeler de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tavsiye kararlarÄ± doÄŸrultusunda, sÄ±nÄ±f mevcudu yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim iÃ§in gruplara ayrÄ±larak, azaltÄ±lacaktÄ±r ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okulda kalÄ±ÅŸ sÃ¼releri kÄ±saltÄ±lacaktÄ±r. EÄŸitim, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime ek olarak uzaktan eÄŸitim yolu ile devam edecektir. BÃ¶ylece hem yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim hem de uzaktan eÄŸitim imkanlarÄ± bir arada kullanÄ±larak eÄŸitim Ã¶ÄŸretime devam edilecektir. SÄ±nÄ±f mevcudunda saÄŸlanan azalma, okul servislerine de aynÄ± oranda yansÄ±yacaktÄ±r. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimde temizlik ve hijyen konusunda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ve Bilim Kurulunun rehberliÄŸinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri alÄ±yoruz. Okul hayatÄ±nÄ± daha Ã¶nce tecrÃ¼be etmemiÅŸ olan birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerimizi; seyreltilmiÅŸ sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z, eÄŸitim programÄ±mÄ±z, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacaklarÄ± temassÄ±z oyunlarÄ±mÄ±z, titizlikle Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ uyum haftasÄ± iÃ§eriklerimiz ve elbette ki bu sÃ¼reci omuzlayacak Ã¶ÄŸretmenlerimizin gayretleriyle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. "



Bakan SelÃ§uk, uzaktan eÄŸitimle ilgili EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu Ã¼zerinde Ã§ok yoÄŸun ve sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z iÅŸleyen bir altyapÄ± bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.



Uzaktan eÄŸitimde canlÄ± derslere Ã¶ncelik verdiklerini ve Ã¶ÄŸrenci ile Ã¶ÄŸretmene dijital ortamda eÅŸ zamanlÄ± ve interaktif ders yapabilme imkanÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten SelÃ§uk, 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine uzaktan eÄŸitimi sevdirebilmek iÃ§in de oyun tabanlÄ± dijital iÃ§erikler hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.



Bakan SelÃ§uk, "Åžu an tek gayemiz, evlatlarÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlÄ±kla okullarÄ±yla buluÅŸturabilmek ve 21 EylÃ¼lâ€™de okula baÅŸlayacak Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼venle karÅŸÄ±lamak. Ã–ÄŸretmenlerimiz, okullarÄ±mÄ±z, tÃ¼m dikkatimiz ve Ã¶zverimizle buna hazÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.