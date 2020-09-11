Okullar ne zaman açÄ±lacak? 21 Eylül açÄ±lÄ±ÅŸÄ± 12 Ekim tarihine mi ertelendi? Bakan'dan açÄ±klama
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusuna noktayÄ± koydu. 21 EylÃ¼l tarihinde 1. sÄ±nÄ±f ve okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in okullarÄ±n yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bakan SelÃ§uk, o tarihten itibaren 3 haftalÄ±k periyodda diÄŸer sÄ±nÄ±flar iÃ§in de deÄŸerlendirmelerini tamamlayÄ±p karar aÅŸamasÄ±na geÃ§eceklerini ifade etti. Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan 3 haftalÄ±k sÃ¼recin son gÃ¼nÃ¼nÃ¼n 12 Ekim tarihine denk gelmesi, bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan okullarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bu tarihte gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi ifadesini ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Peki, okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak ve 12 Ekim tarihi hakkÄ±ndaki iddialar doÄŸru mu? Ä°ÅŸte, resmi bilgilerle o detaylar
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Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak gÃ¼ndemiyle ilgili son dakika geliÅŸmeleri yaÅŸanmaya devam ediyor. EylÃ¼l ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na yaklaÅŸÄ±lmasÄ± ile birlikte okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusu da pek Ã§ok kiÅŸinin gÃ¼ndemindeki konular arasÄ±nda yer alÄ±yor. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim iÃ§in bazÄ± kararlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, okullarÄ±n kademeli ve seyreltilmiÅŸ bir ÅŸekilde aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AynÄ± zamanda Ã¶ÄŸrencilerin okulda sÃ¼releri hakkÄ±nda da bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bakan SelÃ§uk, okul servislerinin de bu uygulamaya riayet edeceÄŸini duyurdu. TÃ¼m bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan velilerin gÃ¼ndeminde ise okullarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ertelendi mi sorusu yer almaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte, bu konu hakkÄ±nda merak edilen geliÅŸmeler ve detaylarÄ±
31 AÄŸustos'ta baÅŸlayan uzaktan eÄŸitim 18 EylÃ¼l'de sona erecek. Daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamadaÂ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime 21 EylÃ¼l'den itibaren aÅŸamalÄ± ve seyreltilmiÅŸ ÅŸekilde geÃ§ileceÄŸini bildirilmiÅŸti. Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilkokul 1. sÄ±nÄ±f ve okul Ã¶ncesi sÄ±nÄ±flardan baÅŸlamak Ã¼zere okullarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Â
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OKULLAR NE ZAMAN AÃ‡ILACAK?
Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusuna en net cevap, Bakan SelÃ§uk tarafÄ±ndan geldi.
Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, "21 EylÃ¼l olarak belirlediÄŸimiz baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinde, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim Ã¶ÄŸretime sadece halihazÄ±rda zaten aÃ§Ä±k olan okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸrencilerimiz ve okulla duygusal bir baÄŸ kurma ihtiyacÄ±nda olan birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerimizle baÅŸlayacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
SelÃ§uk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 21 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ "aÅŸamalÄ± ve seyreltilmiÅŸ" olarak okullarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim Ã¶ÄŸretime baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SalgÄ±n sÃ¼recinin baÅŸÄ±ndan bu yana dÃ¼nyayÄ± izlediklerini ifade eden SelÃ§uk, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulu deÄŸerlendirmeleri doÄŸrultusunda ve bilimsel veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kararlar aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Bu kararlarÄ± en doÄŸru ÅŸekilde uygulama yoluna gittiklerine iÅŸaret eden SelÃ§uk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Avrupa Ã¼lkelerinin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nda okullar, tÃ¼m kademe ve sÄ±nÄ±flarda yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸladÄ±. Ancak biz, Ã¼lkemizde daha kontrollÃ¼ ve aÅŸamalÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§tan yanayÄ±z. Buna gÃ¶re, 21 EylÃ¼l olarak belirlediÄŸimiz baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinde, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim Ã¶ÄŸretime sadece halihazÄ±rda zaten aÃ§Ä±k olan okul Ã¶ncesi Ã¶ÄŸrencilerimiz ve okulla duygusal bir baÄŸ kurma ihtiyacÄ±nda olan birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerimizle baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°lkokul birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerimiz uyum haftasÄ±nda 1 gÃ¼n, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gÃ¼n olacak ÅŸekilde okullarÄ±mÄ±zda olacak. 21 EylÃ¼l'den itibaren geÃ§ecek Ã¼Ã§ haftanÄ±n sonunda diÄŸer kademelerde ve sÄ±nÄ±flarda eÄŸitim Ã¶ÄŸretime baÅŸlama konusunda sÃ¼reci yeniden deÄŸerlendireceÄŸiz. "
Bakan SelÃ§uk'un bu ifadelerinde vurguladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ haftalÄ±k deÄŸerlendirme sÃ¼recinin son gÃ¼nÃ¼ 12 Ekim'e denk gelmektedir. Bu nedenle bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan 12 Ekim tarihi tÃ¼m sÄ±nÄ±flar iÃ§in okullarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih olarak yorumlanmÄ±ÅŸtÄ±r.
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OKULDA KALIÅž SÃœRELERÄ° AZALTILACAK
YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlama konusunda veli rÄ±zasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirten SelÃ§uk, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Velilerimiz isterlerse Ã¶ÄŸrenciyi yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime gÃ¶ndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda Ã¶ÄŸrencimiz, uzaktan eÄŸitime devam edecek ve devamsÄ±z sayÄ±lmayacaktÄ±r. Bu kademeler de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tavsiye kararlarÄ± doÄŸrultusunda, sÄ±nÄ±f mevcudu yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim iÃ§in gruplara ayrÄ±larak, azaltÄ±lacaktÄ±r ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okulda kalÄ±ÅŸ sÃ¼releri kÄ±saltÄ±lacaktÄ±r. EÄŸitim, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime ek olarak uzaktan eÄŸitim yolu ile devam edecektir. BÃ¶ylece hem yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim hem de uzaktan eÄŸitim imkanlarÄ± bir arada kullanÄ±larak eÄŸitim Ã¶ÄŸretime devam edilecektir. SÄ±nÄ±f mevcudunda saÄŸlanan azalma, okul servislerine de aynÄ± oranda yansÄ±yacaktÄ±r. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimde temizlik ve hijyen konusunda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n ve Bilim Kurulunun rehberliÄŸinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri alÄ±yoruz. Okul hayatÄ±nÄ± daha Ã¶nce tecrÃ¼be etmemiÅŸ olan birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerimizi; seyreltilmiÅŸ sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±z, eÄŸitim programÄ±mÄ±z, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacaklarÄ± temassÄ±z oyunlarÄ±mÄ±z, titizlikle Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ uyum haftasÄ± iÃ§eriklerimiz ve elbette ki bu sÃ¼reci omuzlayacak Ã¶ÄŸretmenlerimizin gayretleriyle karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. "
Bakan SelÃ§uk, uzaktan eÄŸitimle ilgili EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu Ã¼zerinde Ã§ok yoÄŸun ve sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z iÅŸleyen bir altyapÄ± bulunduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Uzaktan eÄŸitimde canlÄ± derslere Ã¶ncelik verdiklerini ve Ã¶ÄŸrenci ile Ã¶ÄŸretmene dijital ortamda eÅŸ zamanlÄ± ve interaktif ders yapabilme imkanÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten SelÃ§uk, 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine uzaktan eÄŸitimi sevdirebilmek iÃ§in de oyun tabanlÄ± dijital iÃ§erikler hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Bakan SelÃ§uk, "Åžu an tek gayemiz, evlatlarÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlÄ±kla okullarÄ±yla buluÅŸturabilmek ve 21 EylÃ¼lâ€™de okula baÅŸlayacak Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼venle karÅŸÄ±lamak. Ã–ÄŸretmenlerimiz, okullarÄ±mÄ±z, tÃ¼m dikkatimiz ve Ã¶zverimizle buna hazÄ±rÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.