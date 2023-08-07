×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 ara tatil, sömestr ve dönem sonu bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Okullar#Okullar Ne Zaman Açılacak#Okulların Açılış Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 08:47

Okulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde belirlendi. MEB takvimine göre, her yıl olduğu gibi anaokulları ve birinci sınıflar okullara bir hafta öncesinden başlayarak okula uyum eğitimleri alacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte 2023-2024 MEB takvimi

1/3Okullar ne zaman açılacak 2023-2024 ara tatil, sömestr ve dönem sonu bilgileri

Okulların açılış tarihi ve programı belli oldu. Yaz tatili devam ederken okul hazırlıkları için program yapacak olan milyonlarca vatandaş, okulların açılacağı tarihi merak ediyorlar. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi okullar bu yıl da eylül ayında başlayacak. İlkokul 1. sınıflar ise bir hafta öncesinden uyum eğitimlerine başlayacaklar. Peki, kullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB çalışma takvimi ve yaz tatili tarihleri

2/3OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

EN SON HABERLER

3/32023-2024 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

2023-2024 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar#Okullar Ne Zaman Açılacak#Okulların Açılış Tarihi

EN SON HABERLER