Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 ara tatil, sömestr ve dönem sonu bilgileri

Okulların açılış tarihi ve programı belli oldu. Yaz tatili devam ederken okul hazırlıkları için program yapacak olan milyonlarca vatandaş, okulların açılacağı tarihi merak ediyorlar. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi okullar bu yıl da eylül ayında başlayacak. İlkokul 1. sınıflar ise bir hafta öncesinden uyum eğitimlerine başlayacaklar. Peki, kullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2023-2024 MEB çalışma takvimi ve yaz tatili tarihleri