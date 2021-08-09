Okullar ne zaman açılacak 2021? MEB'den yapılan son açıklama
Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2021-2022 eğitim öğretim takviminde belli oldu. Temmuz ayında yaz tatili dönemine giren ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, pandeminin ardından yüz yüze eğitime başlamak için ders başı yapacaklar. 1.5 yıldır devam eden online eğitimin ardından yüz yüze eğitim için beklentiler artarken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir." ifadelerini kullandı. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2021? İşte, okulların açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklara başlarken okulların açılış tarihi de ağustos ayı ile yeniden gündeme geldi.
Özellikle tatil dönüşü için plan yapacak olan veliler okulların başlayacağı tarihe odaklandı. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini yazılı açıklama ile duyurmuştu. Takvime göre Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer konuya dair yaptığı açıklamada okulların yeni dönemde yüz yüze açılacağı mesajını verdi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı sinyallerini verdi. Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi;
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"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."