Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 yüz yüze eğitim için Bakan Koca'dan açıklama: Zamanında açılacak

"OKULLARIMIZ ZAMANINDA AÇILACAK" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.



"Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." diyen Sağlık Bakanı Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi.



Yüz yüze eğitime geçişle ilgili Bakan Koca, "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek." ifadesini kullandı.