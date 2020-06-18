Okullar ne zaman açılacak? 2020 Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma günü tamamlanacağı açıklanmıştı. Peki telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
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Okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayında başlayan uzaktan eğitim süreci 19 Haziran’da sona erecek. Ağustos ayında ise telafi eğitimi başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili “Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
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Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi. Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: "EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi.