Okullar ne zaman açılacak 2020? Okulların 21 Eylül'de açılışı için Bakan Koca ve Bakan Selçuk'tan açıklama!

Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı koronavirüs pandemisinde öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2020 2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili geçen hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için 21 Eylül'ü işaret etti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgının seyrine yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasından yana yaklaşım içinde olduklarını ifade etti. İşte, okulların açılışıyla ilgili bilgiler.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Koronavirüs pandemisi nedeniyle, geçtiğimiz dönem mart ayında öğrenciler uzaktan eğitim sistemine başlamış, haziran ayına kadar bu süreç devam etmişti. Bu yıl okulların açılacağı tarih merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile okulların açılacağını 21 Eylül'de de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz." dedi.