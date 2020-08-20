Okullar ne zaman açılacak 2020? Okulların 21 Eylül'de açılışı için Bakan Koca ve Bakan Selçuk'tan açıklama!
Okullar ne zaman açılacak sorusu için pek çok merciden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasına karşın Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerinin de önem arz etmesi dolayısıyla belirli dönemlerde açıklama yapan her iki bakanlık, 2020 okulların açılış tarihi hakkında bazı bilgiler aktarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından 21 Eylül okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz" dedi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak ve okulların açılış tarihi net olarak belli oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler..
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