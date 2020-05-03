Son dakika: Okullar 1 Haziran'da mı açılacak? Okullar ne zaman açılacak 2020?
Bir aydan uzun süredir kapalı olan okullar için ne zaman açılacağına dair iddialar gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu tavsiyesi ve kurul toplantıları neticesinde kapatılan okullar için yeni bir karar açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kararı ile netlik kazanacak olan okullar ne zaman açılacak sorusu, kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, okullar 1 Haziran'da mı açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin detaylarını merak ettiği okullar ne zaman açılacak sorusu, bazı iddialar ile ara ara gündemde yer bulmaya devam ediyor. Bazı yayın kuruluşlarının 1 Haziran'da okullar açılacak iddiaları ile gündeme getirdiği konu, internet üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Peki, Türkiye genelinde okullar ne zaman açılacak? İşte, o iddialar ve detaylı bilgilerOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların ne zaman açılacağı konusunda net bir bilgi henüz bulunmasa da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklamaları şu şekilde olmuştu;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.
Peki, okulların açılma durumu ile ilgili son gelişmeler neler? İşte, o detaylar;
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Milliyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar kapsamında okulların açılması ile ilgili senaryo taslağı hazırlandı. Bugünkü durum ve gidişat hazırlandığı belirtilen taslaktaki planlamanın salgının yayılım hızı ve güncel koşullara göre değişebileceği vurgulandı.
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Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek. İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak. Bu sınıflardaki öğrencilerinin sınava girecekleri için motivasyon sağlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kademeli açılmanın ardından 11., 10. ve 9. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği ancak kesin kararın 1 Haziran yaklaşırken açıklanacağı belirtiliyor.
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Okullar açıldıktan sonra öğrencilere hiçbir şekilde yazılı, sözlü veya benzeri herhangi bir sınav uygulanmayacak. Ayrıca bu dönem için devam zorunluluğu da aranmayacak. Çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı ailelere bırakılacak.
Dersler tamamen hızlandırılmış telafi eğitimi niteliğinde olacak. 16 Mart’tan bu yana işleyemedikleri konuların özeti yapılacak. Ancak asıl eğitim, psikososyal destek eğitimi olacak. Bunun için bir süre önce öğretmenlere bu yönde eğitim verilmeye başlanmıştı. Öğrencilerin olası travmalarını gidermeleri için okullarda da bu eğitim programı uygulanacak. Eğitim sürecinde valilikler ve il pandemi kurullarına da yetki verilecek. Böylece örneğin sıcak hava nedeniyle veya eğitimi etkileyecek başka olumsuz koşul ya da tehditler varsa il pandemi kurulları kısıtlama kararı konusunda o ilin durumuna göre karar verebilecek. Ayrıca açık okullarda her türlü temizlik ve koruma önlemleri de İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda alınacak.
7 Haziran olarak planlanan LGS’nin de, temmuza sarkmaması ve haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Planlanan şekilde LGS için 7 Haziran tarihinin geçerli olup olmayacağının bu hafta başında yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Daha önce 25-26 Temmuz’a ertelenen YKS ile ilgili de öne çekilme iddiaları bulunurken, bu konuda da son kararı Cumhurbaşkanı verecek.