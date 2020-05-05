Okullar ne zaman açılacak 2020 MEB tarafından açıklandı: '1 Haziran için birden fazla planımız var'
Akıbeti henüz net bir şekilde belli olmayan okullar ne zaman açılacak sorusu için yeni bir açıklama, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada öğrenciler, eğitimciler ve velilerin merakla beklediği bazı hususlara değindi. Okullar ne zaman açılacak konusuna da vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Haziran tarihinde kademeli olarak okulların açılabileceğine dair bazı bilgiler verdi. Peki, okullar 1 Haziran 2020 tarihinde açılacak mı? İşte, okullar ne zaman açılacak 2020 sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Bir aydan uzun süredir kapalı olan okullar için ne zaman açılacağına dair iddialar gelmişti. Bilim Kurulu tavsiyesi ve kurul toplantıları neticesinde kapatılan okullar için yeni bir karar açıklanması konusunda son söz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın güdümünde gerçekleşecek olan toplantıda verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kararı ile netlik kazanacak olan okullar ne zaman açılacak sorusu, kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, son gelişmelere göre okullar 1 Haziran'da mı açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SON AÇIKLAMALARA GÖRE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakan Selçuk, 4 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik. Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız , ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önceki son açıklamaları şu şekilde olmuştu;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.Peki, okulların açılma durumu ile ilgili son gelişmeler neler? İşte, o detaylar;
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Milliyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar kapsamında okulların açılması ile ilgili senaryo taslağı hazırlandı. Bugünkü durum ve gidişat hazırlandığı belirtilen taslaktaki planlamanın salgının yayılım hızı ve güncel koşullara göre değişebileceği vurgulandı.
Kabine toplantısında da ele alınacak modele göre, okullar, 1 Haziran Pazartesi günü eğitime başlayacak. Ancak temmuza sarkma olmayacak şekilde çok fazla açık kalmayacak. Yaşları itibarıyla sosyal mesafe başta olmak üzere alınan tedbirlere tam olarak uyamayacakları değerlendirildiği için kademeli olarak başlayacak eğitim sürecine, ana okulları ile ilkokullar dahil edilmeyecek. İlk etapta bu yıl sınava girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri okula başlatılacak. Bu sınıflardaki öğrencilerinin sınava girecekleri için motivasyon sağlamanın önemine dikkat çekiliyor. Kademeli açılmanın ardından 11., 10. ve 9. sınıfların da eğitime dahil edilebileceği ancak kesin kararın 1 Haziran yaklaşırken açıklanacağı belirtiliyor.
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Okullar açıldıktan sonra öğrencilere hiçbir şekilde yazılı, sözlü veya benzeri herhangi bir sınav uygulanmayacak. Ayrıca bu dönem için devam zorunluluğu da aranmayacak. Çocuklarını okula gönderip göndermeme kararı ailelere bırakılacak.
Dersler tamamen hızlandırılmış telafi eğitimi niteliğinde olacak. 16 Mart’tan bu yana işleyemedikleri konuların özeti yapılacak. Ancak asıl eğitim, psikososyal destek eğitimi olacak. Bunun için bir süre önce öğretmenlere bu yönde eğitim verilmeye başlanmıştı. Öğrencilerin olası travmalarını gidermeleri için okullarda da bu eğitim programı uygulanacak. Eğitim sürecinde valilikler ve il pandemi kurullarına da yetki verilecek. Böylece örneğin sıcak hava nedeniyle veya eğitimi etkileyecek başka olumsuz koşul ya da tehditler varsa il pandemi kurulları kısıtlama kararı konusunda o ilin durumuna göre karar verebilecek. Ayrıca açık okullarda her türlü temizlik ve koruma önlemleri de İl Milli Eğitim müdürlükleri koordinasyonunda alınacak.
7 Haziran olarak planlanan LGS’nin de, temmuza sarkmaması ve haziran ayı içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Planlanan şekilde LGS için 7 Haziran tarihinin geçerli olup olmayacağının bu hafta başında yapılacak kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Daha önce 25-26 Temmuz’a ertelenen YKS ile ilgili de öne çekilme iddiaları bulunurken, bu konuda da son kararı Cumhurbaşkanı verecek.