Okullar ne zaman açılacak 2020? Haziran'da mı açılacak? Bakan Selçuk'tan açıklama: 'Bu konuda cevap vermeye doyamıyorum'

Alınan önlemler neticesinde dönem bitmeden kapanmak zorunda kalan okullar için yeniden ne zaman açılacak sorusu merakla sorgulanmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a defalarca kez yöneltilen okullar ne zaman açılacak ve 1 Haziran'da okullar açılıyor mu soruları, çeşitli platformlarda yanıt bulmaya devam ediyor. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili son olarak 7 Mayıs akşamı açıklama yapan Ziya Selçuk'un açıklamalarından bazı bilgiler. Normalleşme takviminde 1 Haziran tarihinde yeni döneme başlaması beklenen okullar için yarım kalan dönemin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak ve 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin aklındaki soruya cevap verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, Bakan Selçuk'un açıklamaları neticesinde bazı bilgiler



YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?



Öğrenci, öğretmen ve veli haricinde bağlantılı pek çok sektörün de merakla araştırdığı 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu, son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda merakla araştırılıyor. 1 Haziran'da okullar açılıyor iddiasının ardından konunun detaylarını öğrenmek isteyen öğrenciler, bu konuda yetkili mercilerden yapılan açıklamaları araştırıyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde okullar açılacak mı sorusuna sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi;



"Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “Yaz tatilinde okul var mı?" sorusuna “Hayır” cevabı vermeye doyamıyorum. Bir de buradan yazayım, siz iletin . Kuzum yaz tatilinde okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un canlı yayında verdiği 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusunun cevabı ise şu şekilde;



