Okullar ne zaman açılacak 2020? Haziran'da açılacak mı? Son durumu Bakan Selçuk duyurdu: Eylüle kayabilir
Okulların açılacağı tarih normalleşme takvimi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Selçuk, yaptığı açıklamada okulların açılacağı tarihle ilgili haziran başını işaret etti. Hem sosyal medya hem de televizyon ekranlarında sıklıkla "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını veren Selçuk, seyrin iyiye doğru gittiğini vurgulayarak, "Koşullar, 'Riske girmeyelim, biraz daha şartları sıkı tutalım' şeklinde gelişirse, haziranda okullar açılmayabilir, dolayısıyla eylüle kayabilir." dedi. İşte, okullar Haziran ayında açılır mı? sorusunun yanıtına yönelik son durum bilgileri...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı süreçle ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Selçuk açıklamasında okula uyum sürecine değinerek, "Salgın sonrası ortama uyum, okula uyum, derslere uyum adı altında bir uyum süreci de başlatacağız. Bunlarla ilgili el kitapları ve videolar hazırlıyoruz. Taslaklar çıkmış durumda." dedi. İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili detaylar...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların açılacağı tarihle ilgili değerlendirme yaptı.
Okulların açılma tarihine ilişkin Selçuk, "1 Haziran" tarihinin bir ihtimal olduğuna işaret ederek, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı duruma göre bu tarihte okulların açılabileceğini belirtti.
Seyrin iyiye doğru gittiğini vurgulayan Selçuk, "Koşullar, 'Riske girmeyelim, biraz daha şartları sıkı tutalım' şeklinde gelişirse, haziranda okullar açılmayabilir, dolayısıyla eylüle kayabilir." ifadelerini kullandı.
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OKULLAR KADEMELİ Mİ AÇILACAK?
Okulların kademeli açılmasının ihtimallerden biri olduğunu anlatan Selçuk, koşulların seyrine göre tüm öğrencilere yönelik de bir çalışmanın düşünülebileceğini aktardı ve bu konuda dünyadaki uygulamalardan örnekler verdi.
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SINIFLARDA NASIL ÖNLEMLER ALINACAK?
Okulların dezenfekte işlemleri bütün Türkiye'de yapılmış olacak." bilgisini veren Selçuk, "Sınıflarda temizlikle ilgili malzemelerimiz olacak. Her okula çocuklarımızın girişi çıkışı ile ilgili bir düzenleme planladık. Bu düzenlemenin nasıl, hangi aralıkla olacağı, hangi öğretmenimizin ne tür görevleri olacağı, rehber öğretmenlerimizin, psikolojik danışmanlarımızın ne tür çalışmalar yapacağı, velilerle olan kısımlar, bütün bunları planladık." diye konuştu.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde okullar açılacak mı sorusuna sosyal medya hesabından şu yanıtı vermişti;
Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “Yaz tatilinde okul var mı?" sorusuna “Hayır” cevabı vermeye doyamıyorum. Bir de buradan yazayım, siz iletin . Kuzum yaz tatilinde okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un canlı yayında verdiği 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusunun cevabı ise şu şekilde;
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Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, okulların açılmasına ilişkin tarihin 1 Haziran olup olmadığına yönelik soru üzerine Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'Okullar 1 Haziran'da açılacak' diye bir ifade kullanmadık. Basında bazı yerlerde yer aldı ama bizim böyle bir ifademiz yok. Bizim 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde planlamamız var, Eylül'de açılırsa ne şekilde bir çalışmamız var bütün senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı." diye konuştu.