Okullar ne zaman açılacak 2020? Haziran'da açılacak mı, son durum ne? Bakan Selçuk paylaştı: Eylüle kayabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde okullar açılacak mı sorusuna sosyal medya hesabından şu yanıtı vermişti;



Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “Yaz tatilinde okul var mı?" sorusuna “Hayır” cevabı vermeye doyamıyorum. Bir de buradan yazayım, siz iletin . Kuzum yaz tatilinde okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un canlı yayında verdiği 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusunun cevabı ise şu şekilde;