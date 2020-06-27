Okullar ne zaman açılacak? 2020 2021 okulların açılış tarihiyle ilgili MEB'ten açıklama geldi
Okullar ne zaman açılıyor? Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında başlatılan uzaktan eğitim sistemi 19 Haziran'da sona erdi. Karne notlarının girilmesinin ardından gözler yeni dönemde okulların açılış tarihine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde okulların açılış tarihi için eylül ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitiminin ardından okulların başlayacağını ifade etti. İşte, 2020 2021 okulların açılış tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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2020 2021 okulların açılış tarihi, 18 milyon öğrencinin 19 Haziran Cuma günü yaz tatili dönemine girmesinin ardından, gündemde yer almaya başladı. Bakanlığın takvimine göre, 31 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimleri başlayacak. 2020 2021 eğitim öğretin yılı okulların ise eylülde başlaması planlanıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulunmuştu.
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi.
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TELAFİ EĞİTİMLERİ 31 AĞUSTOS'TA
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.
Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.
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Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.
Bakan Selçuk, gelecek dönemde telafi eğitiminin teknik ayrıntıları hakkında daha geniş bilgiler paylaşacaklarını açıklayarak, velilerin bu konuda endişe yaşamaması gerektiğini vurguladı.