Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi açıklandı mı?

Okulların açılış tarihi merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılıyor. Öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında gerçekleşen ara tatilin ardından uzaktan eğitime başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimin 19 Haziran'da biteceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından telafi eğitiminin yapılacağı ve yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihte belli oldu.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.