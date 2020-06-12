Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi açıklandı mı?
Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimin 19 Haziran'da biteceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını duyurdu.
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Okulların açılış tarihi merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak sorusu araştırılıyor. Öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında gerçekleşen ara tatilin ardından uzaktan eğitime başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimin 19 Haziran'da biteceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından telafi eğitiminin yapılacağı ve yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihte belli oldu.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?
Uzaktan eğitim 19 Haziran'da sona erecek.
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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağı ve üç hafta süreceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.