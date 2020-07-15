Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 okulların açılış tarihi
Okulların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı sorusu yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Eğer salgının seyrinde bir farklılık söz konusu olursa eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir.' demişti. Son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. İşte konu ile ilgili detaylar...
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Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim haziran ayında sona erdi. Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili güncel açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-2021 eğitim öğretim takvimine göre birinci dönem 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin açıklama yaptı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, ‘Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.’ dedi. Bakan Selçuk daha önce de konu ile ilgili bir açıklama yapmış, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' demişti.
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ARA TATİL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.