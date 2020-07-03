MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi
GeriGündem Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 18:09,

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi

Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimin sona ermesinin ardından gözler okulların ne zaman açılacağını çevrilmişti. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Bu genelgeye göre ara tatil tarihleri de belli oldu.

2
Abone Olgoogle-news

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

3
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi