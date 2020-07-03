Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi
Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimin sona ermesinin ardından gözler okulların ne zaman açılacağını çevrilmişti. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. İşte detaylar...
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Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Bu genelgeye göre ara tatil tarihleri de belli oldu.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.