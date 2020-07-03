Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 MEB takvimine göre okulların açılış tarihi

Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Bu genelgeye göre ara tatil tarihleri de belli oldu.