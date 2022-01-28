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Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB'den 2022 yarıyıl tatili açıklaması!

#Meb#Okullar#Yarıyıl Tatili

Yarıyıl tatilinin bitip okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin geçtiğimiz cuma günü karnelerini alarak girdiği 15 tatilde sona doğru gelinirken gözler de okulların ne zaman açılacağına çevrildi. İkinci dönem öncesinde yarıyıl tatili ile ilk dönemin yorgunluğunu atan öğrenciler, şubat ayında yeniden ders başı başlayacaklar. MEB 2021-2022 eğitim öğretim programına göre okullarda 2. dönem zili önümüzdeki hafta çalacak. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor ve okullar ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili MEB'den yapılan açıklamalar.

1/4Okullar ne zaman açılacak 15 tatil ne zaman bitecek MEBden 2022 yarıyıl tatili açıklaması

Okullar ne zaman açılacak, sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 21 Ocak Cuma günü 2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalması ile yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi. MEB takvimine göre okullar 7 Şubat tarihinde açılacak.

2/4YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarıyıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

3/4BAKAN ÖZERDEN 7 ŞUBAT VURGUSU

BAKAN ÖZER'DEN 7 ŞUBAT VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Bakan Özer, açıklamalarda bulundu. Öğrencilere, "Maskelerle ders dinlemek zor oldu mu?" diye soran Özer, öğretmenlerin de bu süreçte çok yorulduğunu belirterek, "Onlar da dinlensinler. Maskeyle ders anlattılar" dedi. Sık sık öğrencilere, ara tatilde kitap okuma önerisinde bulunan Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

4/4ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖBA DEVREYE GİRİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat'taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak. Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

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#Meb#Okullar#Yarıyıl Tatili