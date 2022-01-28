Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB'den 2022 yarıyıl tatili açıklaması!

Okullar ne zaman açılacak, sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 21 Ocak Cuma günü 2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalması ile yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatili ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde aynı kararlılıkla, yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi. MEB takvimine göre okullar 7 Şubat tarihinde açılacak.