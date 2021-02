Okullar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta açılacak mı? İşte MEB son dakika açıklamaları

Müfredata ilişkin planlamanız var mı?



Hafta sonu tamamen 8. sınıflar için 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Burada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders veriyorlar. EBA internette video kütüphanemiz var. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayıp yardım isteyebilir. 6 Haziran'a kadar devam edecek bu.



İlkokul ve ortaokul bizim daha çok sosyal davranış, okula uyum gibi konularda çok daha öne çıktığımız konulardır. Üniversiteye doğru gittikçe akademik konular daha fazla ortaya çıkar.



"İLLERİN DURUMUNA BAKILARAK KARAR VERİLEBİLİR"



Önümüzdeki ay, Mart sonuna kadar illerimizin durumuna bakarak karar verilecek. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir.



Sosyal medyadaki sınavların ertelenmesi talebi...



Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz kısım zaten çok az. Biz hiçbir sınav yapmazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var.



Yazın okul devam edebilir mi?



Geçen yaz EBA TV'miz hiç durmadı. Küresel salgını eğitimin niteliğini artırmak için fırsat olarak da görüyorum. Bizim her türlü eğitim platformumuz açık olacak, yazın da her yerde eğitim devam edecek ama herkese zorunlu mu? Tabi ki değil.



Risk değerlendirmesi yapıp, adım adım sınıflarımızı açmaya çalışıyoruz. Riski gördüğümüz anda kapatırız. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz.



8. ve 12. sınıfların dışındaki sınıfların açılması konusu...



Bilim Kurulu tavsiye karar alıyor. Bu süreç tamamen tamamlanıyor ve her 15 günde bir bu kararları değiştirelim mi yeni karar alalım mı şeklinde değerlendiriyor. Diğer sınıflar için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak.



20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?



Dün toplantısı yapıldı. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek, personel müdürlüğümüz bunu getirdi bize. Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz.