Okullar ne zaman, 21 Eylül'de açılacak mı? MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklamalar!

'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu son günlerde gündemi bir hayli meşgul etmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim modeli ile başlayan 2020-2021 eğitim dönemi devam ederken, bir yandan da yüz yüze eğitimin başlayacağı ve okullarda ders zilinin yeniden çalacağı tarih merak ediliyor. Mart ayından bu yana kapalı olan okulların ne zaman açılacağını ve yeniden ne zaman okula gideceklerini merak eden milyonlarca öğrencinin yanı sıra ailesi ve eğitimciler de okulların açılışı konusunda MEB'ten gelen son açıklamalara odaklanmış durumda. İşte, yüz yüze eğitim hakkında MEB'in aldığı son karar ve Bakan Selçuk'un öğrencilerin 'Okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıtı...



21 EYLÜL OKULLAR AÇILACAK MI?



21 Eylül'de okullar açılacak mı ve kaçıncı sınıflar gidecek soruları, beklenen gün yaklaştıkça pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile açılması planlanan okullar için 8 ve 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği gündemdeki konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan detaylara göre 21 Eylül tarihinde belirli sınıflar için açılacak olan okullar, 12 Ekim tarihinde ise diğer sınıflar için de değerlendirilecek. Buradan çıkacak sonuca göre yüz yüze eğitimin o sınıflar için yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.