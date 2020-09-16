Okullar ne zaman, 21 Eylül'de açılacak mı? MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklamalar!
Okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimin yaklaşmasıyla merak konusu oldu. 21 Eylül okullar açılacak mı ve 8-12. sınıflar okula gidecek mi soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı. Daha önce 21 Eylül tarihinde açılacağı açıklanan okullar ile ilgili detay veren Bakan Selçuk, son paylaşımında okul yönetimlerinin uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceğini duyurdu. Bakan Selçuk, Uyum Programının okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacağını ifade etti. İşte, okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim ne zaman olacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler..
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'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu son günlerde gündemi bir hayli meşgul etmeye devam ediyor. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim modeli ile başlayan 2020-2021 eğitim dönemi devam ederken, bir yandan da yüz yüze eğitimin başlayacağı ve okullarda ders zilinin yeniden çalacağı tarih merak ediliyor. Mart ayından bu yana kapalı olan okulların ne zaman açılacağını ve yeniden ne zaman okula gideceklerini merak eden milyonlarca öğrencinin yanı sıra ailesi ve eğitimciler de okulların açılışı konusunda MEB'ten gelen son açıklamalara odaklanmış durumda. İşte, yüz yüze eğitim hakkında MEB'in aldığı son karar ve Bakan Selçuk'un öğrencilerin 'Okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıtı...
21 EYLÜL OKULLAR AÇILACAK MI?
21 Eylül'de okullar açılacak mı ve kaçıncı sınıflar gidecek soruları, beklenen gün yaklaştıkça pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile açılması planlanan okullar için 8 ve 12. sınıfların okula gidip gitmeyeceği gündemdeki konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan detaylara göre 21 Eylül tarihinde belirli sınıflar için açılacak olan okullar, 12 Ekim tarihinde ise diğer sınıflar için de değerlendirilecek. Buradan çıkacak sonuca göre yüz yüze eğitimin o sınıflar için yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.’ dedi.
Bakan Selçuk, ‘21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.’ açıklamasında bulundu.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR
Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dair teknik detayları içeren yazı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yollandı.
Yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.
İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.
Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.
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30’AR DAKİKALIK 5 ETKİNLİK SAATİ
Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak.
Okul öncesi eğitimde 21 Eylül'e kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitim sürdürülecek.
İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.
Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.
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ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE ALACAĞI DERSLER HANGİLERİ?
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.
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Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.
Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.
Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.