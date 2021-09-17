Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Mahmut Özer açıklık getirdi
Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitime ara verilecek mi sorusu, yeni eğitim öğretim dönemine başlanması ile birlikte bazı vatandaşların gündeminden düşmedi. Okullarda pandemi koşullarına yönelik tedbirlerini alan Milli Eğitim Bakanlığı, tam zamanlı yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, zaman zaman ortaya atılan ve pek çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşturan okullar kapanacak mı sorusuna açıklık getirdi. İşte, Bakan Özer'in yüz yüze eğitim ve okulların kapanacağı yönündeki konu başlıklarına yönelik yanıtları
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Yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyledi ve “Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek” dedi. İşte, Bakan Özer'in, okullar kapanacak iddiasına yönelik yapmış olduğu açıklamalar
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Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, ‘ekim ayında okulların kapanacağı’ yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Böyle bir şey söz konusu değil. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda etkilenen sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor.”
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VELİ ONAYI OLMADAN PCR TESTİ YOK
Bir doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 91’e çıktığını kaydeden Özer, belirli okullarda, örneklem üzerinden ve velinin rızasını alarak öğrencilere PCR testi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde görüştüklerini bildirdi ve “Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak” dedi.
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ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.