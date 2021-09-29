Okullar kapanacak mı: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullardaki vaka sayısı ve yapılan son açıklamalar...
Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak edilen konulardan biri oldu. Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından yeniden bir uzaktan eğitim sürecinin başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyon liralık ödeneği yerlerine ulaştırdık.' dedi ve öğrencilerin neredeyse tamamının derslere katılmasının çocukların okulu özlediğini gösterdiğini belirtti.
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Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları geldi. Kritik Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitime değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarı ile yürütülüyor" dedi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Bilim Kurulumuz, yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır.' açıklamasında bulunmuştu.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretim faaliyetlerinin, tedbirlere ve kurallara uygun şekilde başarıyla yürüdüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
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"Ülke genelindeki resmi ve özel 71 bin 320 okulda 1 milyon 172 bin öğretmenle, 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyon liralık ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilaveyle 113 bine çıkardık. Öğrencilerimizin neredeyse tamamının derslere katılması çocuklarımızın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken, velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz."
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BAKAN ÖZER’DEN AÇIKLAMA
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Gelinen noktada artık aşı çok kolay erişilebilir bir nesneye dönüştü ve vatandaşlarımızın aşılanma oranı giderek artıyor. Şu anda bilimsel yaklaşımlar içinde başka bir çözüm yolu da yok. Aşı olacağız; maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. 6 Ağustos tarihinden itibaren Bakanlık görevini devraldıktan sonra, devir teslim töreninde de açıkladığım gibi okullar ilk açılan ve son kapatılan yerler olmak zorundadır." diye konuştu.
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Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde yönettiklerini belirten Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranı. Hem birinci doz hem de ikinci dozda öğretmenlerimizin yakalamış olduğu aşılanma oranı, Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Birinci dozda yüzde 92, ikinci dozu yaptırmış veya aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 85'lerde. Özellikle 6 Ağustos ile bugün arasında öğretmenlerin aşılanmasında da ciddi bir ivmelenme var. Yani öğretmenlerimiz okulların açılmasıyla ilgili irade gösterildiği zaman sadece kendi sağlıkları için değil, topluma örnek oluşturma bağlamında da sorumluluk alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar." diye konuştu.
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Öğretmenlerdeki vaka sayılarının çok düşük olduğunu vurgulayan Özer, sözlerine şöyle devam etti:
"Bizim okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımızı öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının yüksek olması oluşturuyor. Öğretmenlerimizin aşılanma oranının İsveç, Finlandiya ve Almanya'daki öğretmenlerin 2 doz aşılanmalarından çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah, bu kararlılıkla okullarımız hep açık olur. Öğrencilerimiz arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle; öğretmenlerimiz öğrencileriyle, okullarıyla buluşur. Eğer Türkiye'nin bir gelecek iddiası varsa bu iddia, beşeri sermayenin niteliğinden geçiyor. Eğer okulları kapalı tutarsak bu iddiamızı kaybederiz. Onun için ben dedim ki 'Okulların açık olması bir millî güvenlik meselesidir.' Okulları açık tutmalıyız. Öğrencilerimizi sadece öğrenme olarak değil; psikolojik, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle sürekli destekleyip Türkiye'nin geleceğinin inşasında rol alacak, sorumluluk alabilecek niteliklere sahip insanlar olarak yetiştirmek durumundayız."
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Okulların özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan kesimler için sadece bir öğrenme ortamı olmadığını, aynı zamanda bir sosyalleşme alanı da olduğunu söyleyen Özer; "Onun için eğer eğitimde fırsat eşitliği diyorsak okullarımızı özellikle sosyoekonomik seviye olarak dezavantajlı gruplarımız için mutlaka açık tutmak zorundayız." diye konuştu.
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Bakan Koca: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak okulların açık kalması gerektiğini düşünüyoruz
Sağlık Bakanı Koca, okulların açılmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısının yüzde 25 oranına ulaştığını belirterek, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Kovid-19 vaka sayılarında gelecek döneme ilişkin öngörüsü sorulan Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını, bu durumun da vaka sayılarına bir etkisinin olacağını belirtti. Mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi:
"Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok. Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz."
Koca, AVM'leri de kapatmayacaklarını, ellerinde aşı gücünün ve yeterince aşının olduğunu vurguladı.
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"Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz"
Yerli aşının da önümüzdeki aylarda devreye gireceğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:
"Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz.
Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil."
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Herkese aşı tercih hakkı sunulacak
Bakan Koca, "TURKOVAC aşısının devreye girmesiyle aşı planlaması nasıl olacak?" sorusu üzerine, bu noktada yine herkese aşı tercih hakkı sunacaklarını ifade etti.
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Türk vatandaşlarına dünyada birçok ülkede olmadığı şekilde hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle elde edilen inaktif aşı seçeneğini önerdiklerini anlatan Koca, yurt dışından gelen aşılara ilave olarak yerli aşıyla da bir alternatif daha sunacaklarını, kim hangi aşıyı tercih ederse onun uygulanacağını dile getirdi.
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"Aşı olmama durumunu bu toplum bugüne kadar gündemine almadı"
Son günlerde aşı karşıtlarının yaptığı eylemlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorununun olmadığını düşünüyorum. Aşının olunmaması değil en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir.
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Aşı olmama durumunu bu toplum bugüne kadar gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyla aşılama yapan bir toplumuz. Aşısını erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Gerekirse ayaklarına giderek bu aşıyı yapmalarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.
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Üçüncü doz aşı için Sinovac ve TURKOVAC'ın karşılaştırıldığı araştırmanın sonuçları sorulan Koca, bilim adamlarının sonuçlar üzerindeki değerlendirmelerinin devam ettiğini aktardı.
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Öğretmenlerin aşılanma oranına ilişkin soru üzerine de Koca, "Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranları yükseliyor. En az bir doz aşı olanların oranında yüzde 92'ye, iki doz aşı olanların oranında yüzde 82'ye gelindi. Öğretmenlerin aktif vaka içindeki oranı yüzde 3'lerde. Yaklaşık 12 bin gibi." ifadelerini kullandı.