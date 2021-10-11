Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? Gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi
Okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilen okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül’de başladı. Öğrenciler tüm kademelerde okullara giderek eğitim görüyorlar. Yapılan açıklamalarda eğitimin yüz yüze devam edeceği vurgulanırken bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, okullar kapanacak mı? İşte yapılan son açıklamalar
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Okulların tekrar kapanıp kapanmayacağı ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, ‘Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum.’ dedi. Bugün yapılan olan Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin vaka artışlarına etkisi, okullarda alınacak ek önlemler de masada olacak.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Koronavirüs salgınında gelinen son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye yapacağı sunumda olacak. Hastane doluluk oranları ve aşılamada gelinen son durum hakkında kabineye bilgi verecek. Yüz yüze eğitimin vaka artışlarına etkisi, okullarda alınacak ek önlemler de masada olacak. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
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"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."
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BAKAN MAHMUT ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakalar artarsa okullar kapanacak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi;
Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.
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Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.
Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.