Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" ve "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programları kapsamında, meslektaşları ve öğrencilerle çevrim içi ortamda buluşmayı sürdürüyor.



Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızının, "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde." isteğini dile getirmesi üzerine Selçuk, şu yanıtı verdi:



"Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız."