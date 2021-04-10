Okullar kapanacak mı? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması

OKULLAR KAPANACAK MI? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların son durumu ile ilgili bu açıklamayı yaptı;