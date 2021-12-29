Okullar kapanacak mı, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? Online eğitimde son durum!
Okullar kapanacak mı, sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Omicron varyantının hızla yayılması endişeleri beraberinde getirirken, Avrupa ülkelerinde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gözleri üniversite ve okullarda alınacak kararlara çevirdi. Yüz yüze eğitimin dönem başından beri devam ettiği bir çok üniversite koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden uzaktan eğitime geçti. Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüz yüze yapılan derslerin tamamı hibrit yöntemlerle yürütüleceği bildirildi. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? Okullar online eğitim mi olacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği son günlerde yeniden gündeme geldi. Omicron tüm dünyayı tehdit ederken, bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda da yüz yüze eğitimin ele alınacağı öne sürüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi , Işık Üniversitesi gibi birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı. Ancak ilkokul, ortaokul ve liseler için henüz bir açıklama bulunmuyor.
ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”
Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.