Okullar kapanacak mı, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? Online eğitimde son durum!

Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği son günlerde yeniden gündeme geldi. Omicron tüm dünyayı tehdit ederken, bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda da yüz yüze eğitimin ele alınacağı öne sürüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi , Işık Üniversitesi gibi birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı. Ancak ilkokul, ortaokul ve liseler için henüz bir açıklama bulunmuyor.