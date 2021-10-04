Okullar kapanacak mı? Son açıklama MEB Bakanı Mahmut Özer’den geldi
Okulların kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başladı. Eğitim tüm kademelerde yüz yüze devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz.’ açıklamasını yapmıştı. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den geldi. Peki, okullar kapanacak mı? Uzaktan eğitime geçilecek mi?
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Okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK ekranlarında milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği soruları yanıtladı. Bakan Özer okullarla ilgili yaptığı açıklamada, vakalar artarsa okulların kapatılmayacağını, geliştirilen sistemle okulların kapatmaya değil sınıfları kapatmaya yönelik olduğunu dile getirdi. İşte Bakan Özer’in ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamalar
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakalar artarsa okullar kapanacak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi;
Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.
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Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.
Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.
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BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi:
"Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok. Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz."