Okullar kapanacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Tüm gözler Kabine Toplantısı açıklamalarında
Okulların kapanma durumu ile yüz yüze eğitime ara verilmesi beklentisi, Türkiye vaka sayılarının 60 bine dayanmasının ardından gündeme geldi. Tam kapanmaya gidilip gidilmeyeceği yeni önlemler kapsamında konuşulurken, veliler de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalara odaklandı. Okullar kapanacak mı? sorusuna hafta sonunda yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir." ifadelerini kullanmıştı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca ise eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım olduğunu belirtti. İşte, okulların kapanma durumu ile ilgili yapılan o açıklamalar.
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Okullar kapanacak mı sorusu artan vaka sayıları ile beraber veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Özellikle Eskişehir, Samsun, Manisa, Erzurum, Yalova ve Kastamonu gibi illerin ardından, vaka sayısının hızla yükseldiği İstanbul'a gözler çevrildi. CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, İlin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor.
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UZAKTAN EĞİTİME GEÇME TAVSİYESİ ALINDI MI?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şunları ifade etti;
Köy okulları, ve ilkokullar açık olduğu için öğretmenlerin aşılanmasına oradan başladık. 2-3 hafta içerisinde ilkokul öğretmenlerimizin aşılanmasını istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların sınav günleri belli olduğu için fırsat eşitliğini sağlamak açısından eğitimin devam etmesi konusunda genel bir değişmez yaklaşım söz konusu. O sınıflarla ilgili öğretmenlerimizin tanımlayıp, ilkokullar dışında aşılamasını yapmak istiyoruz.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13 Nisan Salı günü Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda okulların durumunun masada olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tavsiye kararlarına göre, okulların durumu belli olacak. Ancak Bakan Selçuk geçtiğimiz hafta sonu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
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BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanması ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var.
İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların son durumu ile ilgili bu açıklamayı yaptı;
"Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusu sorulan Bakan Selçuk, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar.
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PROF. DR. MEHMET CEYHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre Türkiye vaka sayılarının 60 bine dayanmasının ardından yeni önlemlerin gelip gelmeyeceğini, tam kapanmaya gidilip gidilmeyeceğini konuşuyor. Bilim Kurulu, kabine toplantısı öncesinde bir araya gelecek ve elbette bir karar alacak. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların durumu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Okullar yeniden yüz yüze eğitime kapatılabilir. Virüsün yayılımını önlemek için şehirlerarası seyahat kısıtlaması olabilir. Sadece kamu değil özel sektörde de kademeli mesai zorunlu tutulmalıdır. Evden yapılabilecek işlerin evden yapılması prensibi esas alınmalıdır. Tüm bu kalabalıkları azaltacak önlemler alınmazsa sadece restoranları kapatıp, sokağa çıkma yasağı uygulayarak bu işin önünü alamayız.”
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VİRÜSÜN 3 büyük bulaş yeri var:
Ev içi ortamlar Ulaşım (taşıma araçları) İşyerleri” “Bunların dışında okullar, restoranlar, AVM’ler gibi kapalı ve kalabalık alanlarda da bulaşıyor ama en kritik yerler buralar. Geçtiğimiz nisan-mayıs da okullar kapalı, şehirlerarası seyahatler kısıtlıydı. Toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için kamu kademeli mesai yapıyordu. 65+ ile 20 yaş ve altı evdeydi. Yurtdışından gelenlere 14 gün karantina uygulanıyordu. Şu anda bunların hiçbiri yok.”