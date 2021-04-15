Okullar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar kapandı mı? MEB uzaktan eğitime geçen sınıfları duyurdu
Okullar kapandı mı sorusu, Kabine Toplantısı'nın ardından veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda okullarda uzaktan eğitim kararı alındı. 8’inci ve 12’nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan Perşembe gününden itibaren uzaktan eğitime geçileceği bildirildi. MEB'den yapılan yazılı açıklamada ise milyonların merak ettiği ilkokul, ortaokul ve liselerde okullar kapandı mı? sorusu yanıt buldu. Tüm resmi ana sınıflarında da eğitime uzaktan devam edilecek. İşte, okulların kapandığı sınıflar ile ilgili bilgiler.
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Okulların hangi sınıflar için kapandığı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs vaka sayısının artmasının ardından, MEB yeni yol haritasını belirledi. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla 15 Nisan Perşembe gününden itibaren 8’inci ve 12’nci sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitim başlayacak. Tüm bağımsız resmi anaokulu ve uygulama sınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitime devam edilecek.
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OKULLAR KAPANIYOR MU?
13 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından, uzaktan eğitim kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;
Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.
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HANGİ SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLECEK?
İlkokul ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçişle ilgili usul ve esaslar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıfları ile ortaokullarda 8. sınıf dışında ara kademelerinde yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgınının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkedeki değişen seyrinin, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullardaki yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamalarında güncel kararlar alınmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.
Bu nedenle Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili yeni kararlar alındığı hatırlatıldı.
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İLOKUL, ORTAOKUL VE ANA SINIFLARINDA UZAKTAN EĞİTİM
Genelgeye göre, perşembe gününden itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar dahil olmak üzere tüm resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Tüm resmi ana sınıflarında da eğitime uzaktan devam edilecek.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokulları da dahil olmak üzere tüm ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında da tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
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8. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları yüz yüze eğitime devam edecek. Bu sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de dahil, yüz yüze devam edilecek.Tüm bağımsız resmi anaokulu ve uygulama sınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim sürdürülecek.
Ancak bu eğitim kurumlarında salgın kapsamındaki tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitime ara verilmesi ile ilgili olarak il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının milli eğitim müdürlükleriyle birlikte daha önceden aldığı kararlar uygulanmaya devam edilebileceği gibi yeni kararlar da alınabilecek.
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İYEP'E DURDURULMA KARARI
İlkokulların 3. sınıfında yürütülmekte olan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yeni bir açıklamaya kadar durduruldu.Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan altyapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek ve TRT EBA'yı da öğrencilerin takip etmeleri sağlanacak.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim anaokulları, özel eğitim ortaokulları ve özel eğitim uygulama okullarının 8. sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarının 8. sınıflarında yüz yüze eğitime devam edilecek. Bu kapsamda evde ya da hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze eğitim verilecek.
Bunun dışındaki ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında ve evde ya da hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.
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Kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerden ortaokullarının 8. sınıflarına devam edenler için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle sürdürülebilecek.
İlkokul ve ortaokul kademesindeki diğer sınıf seviyelerinde kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin destek eğitim odası eğitim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.
Ortaokulların 8. sınıf öğrencilerine barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların sadece bu öğrencilere hizmet veren bölümleri açık olacak.
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BAKAN SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü yapılan Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar neticesinde okulların ilkokul kademesindeki sınıflarında uzaktan eğitime geçerek, yüz yüze eğitime bir kez daha ara verileceğini belirten Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:
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“Fırsat adaletinin sürdürülebilmesi için sınav yılında olan 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam edecekler. Yüz yüze eğitime devam edecek ve uzaktan eğitim verecek tüm meslektaşlarıma özverili çalışmaları ve dikkatleri dolayısıyla sonsuz teşekkür ediyor. Yüz yüze eğitime verdiğimiz bu aranın son olmasını yürekten diliyorum. Uzaktan eğitim sürecinde alternatif sistemlerimizle öğrencilerimizin yanında olacağız. TRT EBA kanallarımızda günde 3 tekrarla ekrana gelen ders yayınlarımız, EBA internet platformundaki canlı derslerimizle, EBA destek noktalarımızla, kaynak desteklerimizle her bir öğrencimize ulaşmaya devam edeceğiz.