Okullar kapanacak mı, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? İkinci dönemde yüz yüze eğitim bitecek mi? Online eğitimde son dakika kararları...
Okullar kapanacak mı? sorusu koronavirüs pandemi döneminde veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Omicron varyantının hızla yayılması endişeleri beraberinde getirirken, Avrupa ülkelerinde yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gözleri üniversite ve okullarda alınacak yeni kararlara çevirdi. Yüz yüze eğitimin dönem başından beri devam ettiği birçok üniversite, koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden uzaktan eğitime geçerken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklama geldi. Son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüz yüze yapılan derslerin tamamının hibrit yöntemlerle yürütüleceği bildirildi. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçecek? Okullar online eğitim mi olacak? İşte, yüz yüze eğitimde son durum ve o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
Okulların uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği son günlerde yeniden gündeme geldi. Omicron tüm dünyayı tehdit ederken, bazı üniversiteler uzaktan eğitim kararı aldı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda da yüz yüze eğitimin ele alınacağı öne sürüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi , Işık Üniversitesi gibi birçok üniversite uzaktan eğitim kararı aldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ' Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil.' dedi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.
ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”
Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.