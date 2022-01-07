OKULLAR KAPANACAK MI? ikinci dönem online mı olacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) öne mi alınacak? Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz.



Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.