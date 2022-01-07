MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOKULLAR KAPANACAK MI? ikinci dönem online mı olacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) öne mi alınacak? Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
GeriGündem OKULLAR KAPANACAK MI? ikinci dönem online mı olacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) öne mi alınacak? Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 19:32 | 

OKULLAR KAPANACAK MI? ikinci dönem online mı olacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) öne mi alınacak? Son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, vaka sayılarında yaşanan artış sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MEB'in "Okullar kapanmayacak" mesajını vermesiyle Omicron varyantı endişesi yaşayan milyonlarca velinin gündemine bu kez yarıyıl tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği geldi. CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarıyıl tatili öne mi çekilecek?" sorusuna yönelik yaptığı açıklamada "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi. Peki, sömestr tatili ile okullar ne zaman kapanacak? İşte, yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili hakkında yapılan açıklamalar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun cevabı son gelişmeler ile milyonlarca veli ve öğrenci tarafından takip ediliyor. Yüz yüze eğitimde devamlılık kararı vurgusu yapılırken, MEB 2022 tatil takviminin dışında yeni bir kararın alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Yarıyıl tatili ile ilgili soruya canlı yayında yanıt veren Bakan Özer, "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor." dedi.
2OKULLARDA YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK

OKULLARDA YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıklayarak şunları söyledi;

Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.
3
850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz.

Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.
4SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
52021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi