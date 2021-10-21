Okullar kapanacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması!

Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam edecek mi? soruları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim kesintisiz olarak devam ederken, velilerin sık sık sorguladığı okulların durumu ile ilgili Bilim Kurulu'nda alınan karar belli oldu. Daha çok bir çok kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil." ifadesine yer verdi.