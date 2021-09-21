Okullar kapanacak mı? Bakan Mahmut Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması
Okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından öğrenciler yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime başladılar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yaptı. Peki, okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İşte Bakan Özer tarafından yapılan açıklamalar
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Okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer açıklamasında, ‘Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.’ dedi.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka veya yakın temas nedeniyle bazı sınıfların yüz yüze eğitime 14 gün ara verdiğini, 14 günlük süre içinde dijital platformlar üzerinden uzaktan eğitime devam edildiğini aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz.” dedi.
Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyledi ve “Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek” demişti.
Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, ‘ekim ayında okulların kapanacağı’ yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Böyle bir şey söz konusu değil. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda etkilenen sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek.
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Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor.