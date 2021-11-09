Okullar kapanacak mı, açık kalacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitimle ilgili net açıklama!

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim hakkında Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu;



"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının Kovid-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. "