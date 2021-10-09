Okullar kapanacak mı 2021? Yüz yüze eğitime ara verilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi!

OKULLAR KAPANACAK MI? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da toplu açılış programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yüz yüze eğitim hakkında şu ifadeleri kullandı;



Kovid-19 salgını nedeniyle son 1.5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetleri başarıyla sürüyor. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.