Okullar kapanacak mı 2021? Yüz yüze eğitime ara verilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi!
Okulların kapanıp kapanmayacağı, vaka sayılarında görülen yükselişle birlikte veli, eğitimci ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. 6 Eylül tarihinde okullarda yüz yüze ders başı yapan öğrenciler Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleri ile eğitimlerine devam ederken, gözler yeniden online eğitim durumuna çevrildi. Konuyla ilgili son dakika değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı belirterek, milyonların merak ettiği "Okullar kapanacak mı 2021?" sorusuna net yanıt verdi. İşte, MEB 2021 2022 okullarda yüz yüze eğitimle ilgili yapılan açıklamalar.
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Okullar kapanacak mı sorusu son gelişmeler ile milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime devam ederken vaka sayılarında görünen artış velileri tedirgin etti. Daha önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceği vurgulanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan net yanıt verdi. Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirlen Cumhurbaşkanı, "Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir." dedi.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da toplu açılış programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yüz yüze eğitim hakkında şu ifadeleri kullandı;
Kovid-19 salgını nedeniyle son 1.5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetleri başarıyla sürüyor. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.
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BAKAN ÖZER AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakalar artarsa okullar kapanacak mı? sorusuna şöyle yanıt verdi;
Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
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6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.
Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.
Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.
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BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevcut vaka sayılarında okulların etkisinin olduğunu ifade eden Koca, şunları söyledi:
"Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok.
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Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz."