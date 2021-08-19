Okullar kaç gün olacak? Yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde haftalık ders günleri
Okullarda yüz yüze eğitimin detayları son dakika açıklamalar ile belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlanacağını belirtti. Mazereti olarak yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler de TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla online eğitimlerini sürdürecekler. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak? İşte, 2021-2021 yüz yüze eğitim ve okullarda haftalık ders saatleri hakkında yapılan açıklamaların ayrıntıları.
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Yüz yüze eğitim kaç gün olacak, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip edilirken, öğrenci ve velilerin beklediği açıklama geldi. Koronavirüste devam eden normalleşme sonrası yüz yüze eğitim için 6 Eylül tarihi kesinleşti. Milli Eğitim Bakanı Özer'in yaptığı açıklamalara göre, Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitimde mazeret durumunun neler olacağı ve yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmayacağı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU OLACAK?
Özer, okulları daha fazla kapalı tutma lükslerinin bulunmadığını, çocukların gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduklarını dile getirerek, şunları söyledi;
Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, inşallah 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.
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Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.
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OKULLARDA MASKE TAKILACAK MI?
Öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının okula maske takarak geleceğini aktaran Özer, öğrenci ve personelin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idareleri tarafından maskelerin ücretsiz olarak sağlanacağını belirtti.
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Bakan Özer, şöyle devam etti:
"Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır. Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimize yönelik kılavuzlarımız hazırlanmıştır. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır."