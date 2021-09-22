Okullar ile ilgili son dakika açıklama: Okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitim için Bilim Kurulu'nun kararı!
Okullar kapanacak mı, sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer almaya devam ederken dikkat çeken açıklama geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimde okullarda salgının seyri açısından yakın takip yapıldığını belirtti. Uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan ilkokul, ortaokul ve liselerde online eğimine geçilip geçilmeyeceği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de gündemine gelmişti. İşte, merak edilen "okullar kapanıyor mu?" sorusuna verilen yanıtlar.
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Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı başta öğrenciler olmak üzere veli ve eğitimciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından okullarda derslerin işleniş şekli gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır." ifadesini kullandı.
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OKULLAR KAPANACAK MI?
Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Bilim Kurulu sonrası alınan kararları açıklayan Bakan Koca, yüz yüze eğitimin kararlılığı konusuna bir kez daha vurgu yaptı. Bakan koca şunları ifade etti;
Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül’den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.
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Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır.
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BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI
Yüz yüze eğitim hakkında endişelere yönelik açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta eğitime ara verildiğini söyledi ve “Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor. Okullar açık kalmaya devam edecek” demişti.
Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda, ‘ekim ayında okulların kapanacağı’ yönündeki iddialar üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söylemişti: “Böyle bir şey söz konusu değil. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Dolayısıyla vakaların yaygınlaşması durumunda etkilenen sınıflarla ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz, okullar açık kalmaya devam edecek.
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Şu andaki bilimsel veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz. Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakârlık yapması gerekiyor.