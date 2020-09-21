Okullar için HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ve öğrenme işlemi detayı!
HES kodu nasıl alınır? 21 Eylül Pazartesi günü okullar okul öncesi ve 1. sınıflar olmak üzere kademeli başlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak olan okullarda yeni önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda HES kodu uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu. Kontrollü sosyal hayat kapsamında uygulanan HES kodu mobil telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınacak. İşte, e devlet, SMS ve uygulama ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu alma işlemi ve konuyla ilgili detaylar.
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HES kodu alma işlemi okulların açılacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak çalışmayla hayata geçirilen HES uygulamasıyla pozitif vaka halinde öğrenciler kontrol altında olacak. HES kodu 3 farklı yöntem ile öğreniliyor. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu oluştur butonu, 2023'e atılan SMS ya da e devlet ekranından alınıyor. İşte, ayrıntılar.
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HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından HES kodu oluştur butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)
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Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.
HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılıyor. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmıyor.