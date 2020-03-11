Okullar erken tatil olacak mı? Haftaya okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından değerlendirmesi süren ve vatandaşların araştırdığı okullar erken tatil olacak mı sorusu, öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Corona virüsü vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından ara tatilin erkene çekilmesi değerlendirmesini yapan Milli Eğitim Bakanlığı, kararını kısa sürede açıklayacak. Haftaya okullar tatil mi sorusu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaları yakından takip eden milyonlarca öğrenci ve velisi, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Corona virüsü dolayısıyla okullar erken ara tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Okullar ara tatile ne zaman girecek sorusu ile Corona virüsü dolayısıyla erken tatil durumunun olup olmayacağını araştıran on binlerce vatandaş, bakanlık düzeyinde gerçekleşecek değerlendirmenin sonuçlarını araştırıyor. Okullar erken tatil olacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan on binlerce öğrenci ve velisi, yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, bakanlık düzeyinde yapılan son açıklamalar neler oldu? İşte, okullar erken tatil olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
OKULLAR ERKEN TATİL OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." dedi.
Bu konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklama geldi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullardaki eğitim sürecinin planlanması konusunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Nisan ayında yapılması planlanan ara tatilin, 6-10 Nisan tarihlerinde yapılması planlanıyordu. Eğer, tatilin iki haftaya uzatılması gündeme gelir ve onaylanırsa tatil toplam 14 gün sürecek.
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Tatil süresi 14 gün olur ve tarih erkene çekilmezse tatil 6-19 Nisan tarih aralığında gerçekleşecek.
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Önümüzdeki aylarda öğrenciler kaç gün tatil yapacak?
Öğrenciler, 23 Nisan Perşembe, 1 Mayıs Cuma, 19 Mayıs Salı günü de tatil yapacak. 25-26 Mayıs tarihleri de bayram dolayısıyla tatil olarak kullanılacak.