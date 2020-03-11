Okullar erken tatil olacak mı? Haftaya okullar tatil mi?

Okullar ara tatile ne zaman girecek sorusu ile Corona virüsü dolayısıyla erken tatil durumunun olup olmayacağını araştıran on binlerce vatandaş, bakanlık düzeyinde gerçekleşecek değerlendirmenin sonuçlarını araştırıyor. Okullar erken tatil olacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan on binlerce öğrenci ve velisi, yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Peki, bakanlık düzeyinde yapılan son açıklamalar neler oldu? İşte, okullar erken tatil olacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler



OKULLAR ERKEN TATİL OLACAK MI?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." dedi.



Bu konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklama geldi.



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