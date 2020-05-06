Okullar açılıyor mu sorusuna Bakan Selçuk'tan açıklama! Okullar ne zaman açılacak 2020?

"Bizim dinamik bir sürecimiz var. Her gün, her hafta değişen bir durum söz konusu. MEB olarak 'şu tarihte açılsın, bu tarihte kapansın' biçiminde tek başına bir karar almaktan ziyade Bilim Kurulumuz tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu tablo, dünyadaki gidişat, bütün bunları ortaya koyup, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir değerlendirme yapılıyor.



Bütün bu istişareler sonucunda 'ne zaman açılsın', 'ne şekilde açılsın' konusunda bizim planlarımızı ortaya koyma imkanımız oluyor. Eğer, '1 Haziran'da herhangi bir sakınca olmaz ve normalleşme sürecinde öğrencilerimizin tamamının okula başlaması sağlık açısından sorun değildir' verisi ortaya çıkarsa biz buna hazırız. Eğer, 'kademeli olarak olması daha uygundur' denilirse buna da hazırız. Ama eğer, 'henüz sağlık koşulları uygun değil, biraz daha beklememiz lazım, durumu izlememiz lazım.' gibi bir görüş gelirse Bilim Kurulundan o zaman bizim daha sonraki planlamalarımıza geçmemiz gerekli olabilir. Yani biz 'senaryolar içerisinde 1 Haziran da var' derken sanki 1 Haziran'da açılacakmış gibi bir değerlendirme olunca yanlış anlaşılma olmasın diye tekrar ifade ediyorum."