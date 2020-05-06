Okullar açılıyor mu sorusuna Bakan Selçuk'tan açıklama! Okullar ne zaman açılacak 2020?
Öğrenci, öğretmen ve veli haricinde bağlantılı pek çok sektörün de merakla araştırdığı 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu, son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda merakla araştırılıyor. 1 Haziran'da okullar açılıyor iddiasının ardından konunun detaylarını öğrenmek isteyen öğrenciler, bu konuda yetkili mercilerden yapılan açıklamaları araştırıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak ve 1 Haziran'da okullar açılıyor mu sorusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir gün önce yaptığı açıklamanın detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Her fırsatta Milli Eğitim Bakanı'na sorulan 'Okullar ne zaman açılacak?' hususu, önceki gün canlı yayında bir kez daha gündeme getirildi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili okullar '1 Haziran'da açılacak mı?' sorusuna da yanıt arayan vatandaşlar, bu iddiaların doğruluk payını araştırdı. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevap verdiği okullar ne zaman açılacak ve 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusunun cevabı
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Katıldığı canlı yayında okulların açılmasına ilişkin tarihin 1 Haziran olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'Okullar 1 Haziran'da açılacak' diye bir ifade kullanmadık. Basında bazı yerlerde yer aldı ama bizim böyle bir ifademiz yok. Bizim 1 Haziran'da açıldığında ne şekilde planlamamız var, Eylül'de açılırsa ne şekilde bir çalışmamız var bütün senaryoları sıralarken bunun içinde 1 Haziran da vardı." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kamuoyunda okulların 1 Haziran'da açılacağına yönelik oluşan algıyla ilgili bir soruya karşılık, şunları söyledi:
2
Abone Ol
"Bizim dinamik bir sürecimiz var. Her gün, her hafta değişen bir durum söz konusu. MEB olarak 'şu tarihte açılsın, bu tarihte kapansın' biçiminde tek başına bir karar almaktan ziyade Bilim Kurulumuz tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu tablo, dünyadaki gidişat, bütün bunları ortaya koyup, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir değerlendirme yapılıyor.
Bütün bu istişareler sonucunda 'ne zaman açılsın', 'ne şekilde açılsın' konusunda bizim planlarımızı ortaya koyma imkanımız oluyor. Eğer, '1 Haziran'da herhangi bir sakınca olmaz ve normalleşme sürecinde öğrencilerimizin tamamının okula başlaması sağlık açısından sorun değildir' verisi ortaya çıkarsa biz buna hazırız. Eğer, 'kademeli olarak olması daha uygundur' denilirse buna da hazırız. Ama eğer, 'henüz sağlık koşulları uygun değil, biraz daha beklememiz lazım, durumu izlememiz lazım.' gibi bir görüş gelirse Bilim Kurulundan o zaman bizim daha sonraki planlamalarımıza geçmemiz gerekli olabilir. Yani biz 'senaryolar içerisinde 1 Haziran da var' derken sanki 1 Haziran'da açılacakmış gibi bir değerlendirme olunca yanlış anlaşılma olmasın diye tekrar ifade ediyorum."
3
Abone Ol
Okulların kademeli olarak açılması ile ilgili yurt dışı örneklerinin hatırlatılarak, bu tip bir uygulama düşünülüp düşünülmediği yönündeki soruya da Selçuk, "Bazı sınıfların kademeli olarak başlaması, örneğin 4-8 ya da 12'nci sınıfların gelmesi. Ya da okul öncesinin başlaması ve belli sınıflarda sınıfın yarısının sabah, yarısının öğleden sonra gelmesi gibi o kadar çok senaryo var ki elimizde, bunu belirleyecek olan sağlık koşulları. Eğer biz çocuklarımızın en sağlıklı, en risksiz şekilde nasıl eğitim alacağı konusunda Bilim Kuruluyla mutabık kaldığımız bir çerçeveyi ortaya koyarsak, ki koyacağız, o çerçeveye uygun olarak hangi senaryo çocuklarımız açısından daha güvenliyse onu seçeceğiz. Bu bahsettiğimiz bütün senaryolar bizim masamızda var." yanıtını verdi.
4
Abone Ol
"Eğer 1 Haziran'la ilgili bir senaryo olursa öncelikler hangi aşamada ve nasıl belirleniyor?" sorusu üzerine Selçuk, önceliklerin yine sağlık koşullarına göre belirleyeceğini tekrarladı. Selçuk, "Bizim senaryo olarak düşündüğümüz, öncelikle çalışan anne babalara yardımcı olmak." dedi.
Okulların açılması durumunda, istekli ailelerin çocuklarını okul öncesi kurumlara göndermesinin söz konusu olabileceğini, herkesin bunu istemeyebileceğini dile getiren Selçuk, bununla ilgili bir imkan oluşturulmasının çalışan anne ve babaları rahatlatacağını yineledi.