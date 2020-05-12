Okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak 2020 için MEB açıklaması!
Anne baba, eğitimciler ve pek tabi öğrencileri ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'na yöneltilmeye devam ediliyor. Normalleşme takvimine göre ve Sağlık Bakanlığı'nın alacağı kararlar neticesinde hareket edileceğini daha önce vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayınlarda bu konuya değinmeye devam ediyor. Peki, okullar açılıyor mu sorusu için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son açıklamaları neler oldu? İşte, okular ne zaman açılacak sorusunun cevabına yönelik bazı detaylar
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1
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Toplumun hemen her kesimini bir şekilde ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu, mayıs ayının ortalarına yaklaşılırken merakla araştırılmaya devam ediliyor. Daha önce 1 Haziran tarihinde okulların açılacağı yönünde açıklama yapılmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çevrilmişti. Peki, son yapılan açıklamalar çerçevesinde okullar ne zaman açılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanı'ndan pek çok kesimden gelen okullar açılıyor mu sorusunun cevabı
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız.” dedi ve tarih ile ilgili bilgi verdi
2
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulis programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;
Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.
3
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Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.
Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz.
Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.
4
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Katıldığı farklı bir televizyon programında okulların kademeli olarak açılması ile ilgili yurt dışı örneklerinin hatırlatılarak, bu tip bir uygulama düşünülüp düşünülmediği yönündeki soruya da cevap veren Selçuk, "Bazı sınıfların kademeli olarak başlaması, örneğin 4-8 ya da 12'nci sınıfların gelmesi. Ya da okul öncesinin başlaması ve belli sınıflarda sınıfın yarısının sabah, yarısının öğleden sonra gelmesi gibi o kadar çok senaryo var ki elimizde, bunu belirleyecek olan sağlık koşulları. Eğer biz çocuklarımızın en sağlıklı, en risksiz şekilde nasıl eğitim alacağı konusunda Bilim Kuruluyla mutabık kaldığımız bir çerçeveyi ortaya koyarsak, ki koyacağız, o çerçeveye uygun olarak hangi senaryo çocuklarımız açısından daha güvenliyse onu seçeceğiz. Bu bahsettiğimiz bütün senaryolar bizim masamızda var." yanıtını verdi.