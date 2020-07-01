Okullar açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca muhabirlerin 'okullar açılacak mı? sorusu üzerine şunları söyledi;



Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.