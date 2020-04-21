Binlerce Ã¶ÄŸrenci ve velinin merakla beklediÄŸi okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusunun cevabÄ± en yetkili aÄŸÄ±zdan cevaplandÄ±. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye genelinde ara verilen eÄŸitim sÃ¼reci ile ilgili detaylar, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk tarafÄ±ndan verildi. Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak ve yaz tatilinde okullar aÃ§Ä±k olacak mÄ± gibi merak edilen sorulara cevap veren Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, karnelerin nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ± ve yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ± gibi Ã¶nemli sorularÄ± da yanÄ±tladÄ±. Peki, okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte, Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk'un o konular hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar



OKULLAR NE ZAMAN AÃ‡ILACAK?



Bir sÃ¼redir gÃ¼ndemde yer alan okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusu, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk tarafÄ±ndan yanÄ±tlandÄ±. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri dolayÄ±sÄ±yla ara verilmek zorunda kalÄ±nan eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemiyle ilgili aldÄ±klarÄ± tedbirleri ve paylaÅŸan Bakan SelÃ§uk, yaz tatilinde yapÄ±lmasÄ± planlanan telafi eÄŸitimiyle ilgili de bazÄ± detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, okulla ne zaman aÃ§Ä±lacak ve yaz okulu telafi eÄŸitimi ne zaman olacak? Ä°ÅŸte, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§ukâ€™un yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalar ve okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusu ile ilgili detaylÄ± bilgiler



Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ okullarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih hususunda Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Telafi eÄŸitimi yapÄ±lÄ±rsa okullarda gÃ¶rÃ¼lmeyen mÃ¼fredatÄ± kapsayacak konulardan oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, Ã¶zel bir mÃ¼fredat hazÄ±rlama ya da deÄŸiÅŸtirme gibi bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.



KoÅŸullarÄ±n her gÃ¼n deÄŸiÅŸtiÄŸini vurgulayan SelÃ§uk, bu nedenle okullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin kesin bir ÅŸey sÃ¶yleyemediklerini belirtti. Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk, okullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu ÅŸu bilgileri verdi;



"Telafi eÄŸitimi ÅŸu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar aÃ§Ä±ldÄ±, o zaman telafi eÄŸitimin sÃ¼resi ve iÃ§eriÄŸi deÄŸiÅŸir. Mesela, diyelim ki aÃ§Ä±lmadÄ±, ona gÃ¶re deÄŸiÅŸir"



Bakan SelÃ§uk, karne alma ve yazÄ±lÄ± sÄ±nav sÃ¼reci hakkÄ±nda ise ÅŸu bilgiler verdi;



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