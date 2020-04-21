Okullar açÄ±lacak mÄ±? Okullar ne zaman açÄ±lacak 2020? MEB'den cevap geldi!
TÃ¼m yurtta merak edilen konulardan birisi olan okullar aÃ§Ä±lacak mÄ± sorusu, Ã¶ÄŸrenciler, veliler ve eÄŸitimciler tarafÄ±ndan merakla sorgulanan konu olmaya baÅŸladÄ±. Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusu ile birlikte konunun muhatabÄ± olan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk'tan da aÃ§Ä±klama geldi. Bakan SelÃ§uk, okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak ve 30 Nisan'da okullar aÃ§Ä±lacak mÄ± sorusunun yanÄ± sÄ±ra telafi eÄŸitimin hususuna da deÄŸindi. Ä°ÅŸte, Bakan SelÃ§uk'tan okullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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Binlerce Ã¶ÄŸrenci ve velinin merakla beklediÄŸi okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusunun cevabÄ± en yetkili aÄŸÄ±zdan cevaplandÄ±. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye genelinde ara verilen eÄŸitim sÃ¼reci ile ilgili detaylar, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk tarafÄ±ndan verildi. Okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak ve yaz tatilinde okullar aÃ§Ä±k olacak mÄ± gibi merak edilen sorulara cevap veren Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, karnelerin nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ± ve yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ± gibi Ã¶nemli sorularÄ± da yanÄ±tladÄ±. Peki, okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte, Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk'un o konular hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalar
OKULLAR NE ZAMAN AÃ‡ILACAK?
Bir sÃ¼redir gÃ¼ndemde yer alan okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusu, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk tarafÄ±ndan yanÄ±tlandÄ±. KoronavirÃ¼s Ã¶nlemleri dolayÄ±sÄ±yla ara verilmek zorunda kalÄ±nan eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶nemiyle ilgili aldÄ±klarÄ± tedbirleri ve paylaÅŸan Bakan SelÃ§uk, yaz tatilinde yapÄ±lmasÄ± planlanan telafi eÄŸitimiyle ilgili de bazÄ± detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Peki, okulla ne zaman aÃ§Ä±lacak ve yaz okulu telafi eÄŸitimi ne zaman olacak? Ä°ÅŸte, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§ukâ€™un yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalar ve okullar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusu ile ilgili detaylÄ± bilgiler
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ okullarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarih hususunda Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Telafi eÄŸitimi yapÄ±lÄ±rsa okullarda gÃ¶rÃ¼lmeyen mÃ¼fredatÄ± kapsayacak konulardan oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, Ã¶zel bir mÃ¼fredat hazÄ±rlama ya da deÄŸiÅŸtirme gibi bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
KoÅŸullarÄ±n her gÃ¼n deÄŸiÅŸtiÄŸini vurgulayan SelÃ§uk, bu nedenle okullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin kesin bir ÅŸey sÃ¶yleyemediklerini belirtti. Milli EÄŸitim BakanÄ± SelÃ§uk, okullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu ÅŸu bilgileri verdi;
"Telafi eÄŸitimi ÅŸu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar aÃ§Ä±ldÄ±, o zaman telafi eÄŸitimin sÃ¼resi ve iÃ§eriÄŸi deÄŸiÅŸir. Mesela, diyelim ki aÃ§Ä±lmadÄ±, ona gÃ¶re deÄŸiÅŸir"
Bakan SelÃ§uk, karne alma ve yazÄ±lÄ± sÄ±nav sÃ¼reci hakkÄ±nda ise ÅŸu bilgiler verdi;
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SINIF GEÃ‡ME VE YAZILILAR NASIL OLACAK?
"Bu dÃ¶nem sÄ±nÄ±f geÃ§me nasÄ±l olacak?" sorusuna SelÃ§uk, "Biz, bir karar vereceksek bunu muhakkak Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n lehine veririz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. "YazÄ±lÄ±lar ne olacak?" sorusu Ã¼zerine Bakan SelÃ§uk, "Mevcut durum devam ettiÄŸinde, ilk dÃ¶nemde yapÄ±lan yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ± baz olarak alacaÄŸÄ±z ve bu ÅŸekilde deÄŸerlendirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.
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TATÄ°L KONUSUNDAKÄ° ENDÄ°ÅžELERE GEREK YOK
Bakan SelÃ§uk, "Yaz tatilinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yapÄ±lmasÄ±nÄ± biz en son ihtimal olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Sadece tedbir amaÃ§lÄ± planlamalarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Yoksa bizim yaz aylarÄ±nda ders yapmak ya da okullarÄ± tÃ¼mÃ¼yle aÃ§mak gibi bir derdimiz yok. Biz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yazÄ±n dinlenmesini de Ã¶nemsiyoruz. O yÃ¼zden de bu tatil konusundaki endiÅŸelere hiÃ§ gerek yok diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±. "Telafi eÄŸitimler ne zaman baÅŸlayacak, neyi kapsayacak?" sorusunu Bakan SelÃ§uk, "Okullarda gÃ¶rmediÄŸimiz mÃ¼fredatÄ± kapsayacak. Yoksa Ã¶zel bir mÃ¼fredat hazÄ±rlamak ya da mÃ¼fredatÄ± deÄŸiÅŸtirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde virÃ¼s seyrine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸecek" diye yanÄ±tladÄ±.
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SINAV YÃœZ YÃœZDE YAPILACAK
LGS kapsamÄ±nda yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav iÃ§in Ã¶rnek Ã§alÄ±ÅŸma sorularÄ± yayÄ±nlamaya devam edeceklerini belirten SelÃ§uk, sÄ±navÄ±n online deÄŸil yÃ¼z yÃ¼ze gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini ifade etti. SelÃ§uk, "LGS ertelenir mi?" sorusunu "Bu tÃ¼mÃ¼yle saÄŸlÄ±k durumunuzun gidiÅŸatÄ±na baÄŸlÄ±" diye yanÄ±tladÄ±. "LGS'ye girerken saÄŸlÄ±k tedbirleri nasÄ±l alÄ±nacak?" sorusu Ã¼zerine SelÃ§uk, okullarÄ±n temizliÄŸi konusunda bÃ¼yÃ¼k bir hassasiyet gÃ¶sterdiklerini belirterek okullar aÃ§Ä±lmadan ve sÄ±nav yapÄ±lmadan Ã¶nce kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildirdi.
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Meslek liselerinin TÃ¼rkiye iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mesafeler kat etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l bu liselere bÃ¼yÃ¼k yÃ¶nelim olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini vurgulayan SelÃ§uk, meslek lisesi konusunda Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã–zer ile Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k yetkililerinin yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. SelÃ§uk, "Yaz tatilinde okul olacak mÄ±?" sorusuna yanÄ±tlarken yapÄ±lacak telafi veya hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ eÄŸitimlerle Ã¶ÄŸrencilere kazanÄ±mlarÄ±n yeterli ÅŸekilde verilemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Bu nedenle uzaktan eÄŸitim yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve Ã¶ÄŸrencilere destek verdiklerini aktaran SelÃ§uk, televizyon, EBA ve okullar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼z yÃ¼ze yapÄ±lacak telafi eÄŸitimler birleÅŸtiÄŸinde Ã¶ÄŸrencilerin eksiklerinin giderileceÄŸini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â