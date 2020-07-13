Okullar açılacak mı? MEB'den okulların açılacağı tarih bilgisi
Okullar açılacak mı sorusu, öğrenciler kadar veliler ve eğitim ile bağlantılı iş yapan pek çok kişiyi de yakından ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta takvimi belirlenen okulların açılış tarihi ile ilgili detaylar, resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmıştı. Yayımlanan bilgilere göre okullar, ağustos ayının sonunda açılacak. İşte, son gelişmelere göre pek çok kişinin merakla takip ettiği okullar açılacak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Okullar açılacak mı sorusu, ilgili pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olan okullar açılacak mı sorusuyla ilgili detaylar, geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmuştu. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması
BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, ‘Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.’ dedi.
Bakan Selçuk daha önce de konu ile ilgili bir açıklama yapmış, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' demişti.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin belirlediği kuralların okullarda uygulanmasının çok zor olduğunu söylediler. İleride bu kurallarda bir değişiklik olabilir mi?" sorusuna ise Bakan Koca, "Salgının seyrinde bir farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olur. Eğer salgının seyrinde bir farklılık söz konusu olursa eğitim devam eder ama bu uzaktan eğitim tarzında, online tarzında veya hibrit farklı yöntemler olabilir. Bununla ilgili Bilim Kurulu önerisini yapar. O durumda zaten bildirilmiş olur." yanıtını verdi.
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2020-2021 MEB TAKVİMİ
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.