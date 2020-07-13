Okullar açılacak mı? MEB'den okulların açılacağı tarih bilgisi

Okullar açılacak mı sorusu, ilgili pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Şu ana kadar pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olan okullar açılacak mı sorusuyla ilgili detaylar, geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmuştu. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuyla ilgili açıklaması



BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, ‘Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.’ dedi.



Bakan Selçuk daha önce de konu ile ilgili bir açıklama yapmış, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' demişti.