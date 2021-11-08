Okullar açık mı kalacak, okullar kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama!
Okullarda eğitim süreci devam ederken, milyonlarca öğrencinin ders başı yaptığı 6 Eylül'den beri veli ve öğrenciler okullar kapanacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs vaka sayılarında görülen yükselişle beraber okulların yeniden online eğitime geçip geçmeyeceği uzun süredir gündemi meşgul ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir." dedi. İşte, okullarda yüz yüze eğitim hakkında yapılan o açıklamanın detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okulların kapanıp kapanmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. Vaka sayılarındaki tedgirgin edici yükseliş sürerken velilerin merak ettiği okulların durumuna son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir." ifadelerini kullandı.
2
OKULLAR KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Okullar açık mı kalacak tartışması da artık sona ermelidir. Okullardaki Yüz Yüze Eğitim öğretim kesinlikle devam edecektir.
3
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim hakkında Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu;
"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının Kovid-19 salgını öncesindeki oranı dahi aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. "
4
Özer, vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı verilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında okulların güvenilir ortamlar olduğunu gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle gelinen noktada okul bazlı bir kapatma yaklaşımından ziyade sınıf bazlı bir yaklaşımı tercih ettik. Bu kapsamda vaka bazlı ve yakın temaslı duruma göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterler çerçevesinde yüz yüze eğitime sınıf bazında daha önceden 14 gün ara verirken, en son Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararıyla 10 günlük ara verilmektedir." bilgisini paylaştı.
5
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması halinde okulların kapanabileceği iddiasıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Bakan Koca, açıklamasında, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.