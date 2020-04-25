Okullar 30 Nisan'da açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bir süredir yüz yüze eğitime ara verilmiş ve online uzaktan eğitim aracılığı ile milyonlarca öğrencinin farklı kademelerde eğitim hayatları sürdürülüyordu. Milyonlarca öğrenci, öğrenci velisi ve eğitimci ise şimdi okulların yeniden eğitim faaliyetlerine başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar 30 Nisan'da açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verilmişti. Haftalardır evlerinde eğitime devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci, okulların mayıs ya da haziran ayı ile yaz tatilini kapsayan aylarda açılıp açılmayacağını merak ediyor. Konuya dair MEB'ten ve Bakan'dan gelen açıklamalara odaklanan öğrenciler son gelişmeleri sorguluyor. İşte, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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OKULLAR 30 NİSAN'DA AÇILACAK MI?
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
"Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de bir stadyumda öğrenciler, 5'er metre arayla kurulan sıralarda toplu bir sınava girdiler. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyularak bir LGS sınavı gibi bir alternatif durum mümkün olur mu" sorusu yöneltilen Bakan Selçuk, "Tabii ki olabilir." yanıtını verdi.
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Çocukların motivasyonunu kırmadan mümkünse zamanında mümkün olmaması halinde de kısa zaman içinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı yapmak istediklerini dile getiren Selçuk, bunun için istatistiklere baktıklarını anlattı.
Bilim Kurulu'nun dünkü toplantısında bu konuyla ilgili kendilerinin de içinde bulunduğu bir istişarenin yapıldığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
"Bütün bunları önümüzdeki haftalar içinde değerlendirip online olmamak şartıyla çocukların sağlığını koruyacak şekilde sınavı rahatlıkla yapabiliriz. Asla bir çocuğumuzu bile riske atmak istemeyiz. Böyle bir şey elbette yapılırken öncelik çocuklarımızın sağlığı. Onları koruyarak kollayarak belli düzenlemeler yapılır. Ülkede kaç sınıf, kaç sıra var, şu aralıklarla oturduğunda öğrencilerin ne kadarını hangi binada ya da ortamda sınava alabiliriz bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Ne şekilde olacaksa bunun değerlendirmesi yapılır. Biz de farklı, değişik yaklaşımlara, uygulamalara açığız. Çoçukların yüz yüze sınav olabilmesiyle ilgili tedbir paketimiz hazır."