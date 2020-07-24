Okullar 3 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama!
Okullar 3 gün tatil mi olacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu son açıklamaların ardından gündemde yer almaya başladı. Ağustos ayına günler kala pek çok öğrenci ve eğitimcinin gündeminde yer alan 'okullar açılacak mı' sorusu, yerini 'okullar 3 gün mü açık olacak' sorusuna bıraktı. Peki, okullar haftada 3 gün mü açık olacak? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gündeme getirilen okullarda hibrit eğitim süreci hakkında detaylı bilgiler
Okullar 3 gün mü açık olacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Hibrit modele göre 3 gün uzaktan eğitim, 3 gün ise yüz yüze eğitim alacak çocuklar, temel dersleri okulda öğrenme şansına sahip olacak. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarına değindiği okullar 3 gün mü açık olacak sorusunun cevabı;
“Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”
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