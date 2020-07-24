Okullar 3 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama!

ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI Edinilen bilgiye göre, eğitimin seyreltilmesi ve ortaya çıkacak derslik ihtiyacının giderilmesiyle ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Yetkililer, her yıl ortaokuldan liseye 1 milyon 200 bin kadar öğrenci geçtiğini, okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ile okula başlayan çocukların bu yıl liseye geçtiğini aktardılar. Bu nedenle, öğrenci sayısı 1 milyon 700 bine kadar çıkacak.



Atıl okul binalarının yanı sıra kamuya ait binalar, halk evleri ve öğrenci sayısı çok düşük olan fakülte binalarının da okul olarak kullanılması düşünülüyor. Türkiye genelinde imam hatiplerde 300 bin kişilik boşluk bulunduğu, okul ihtiyacının giderilmesi için bunların bir bölümünün kullanılmasının da planlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, “Bunlar milletin serveti. Tabii kullanabilirsiniz” yanıtı aldığı dile getirildi. Birkaç imam hatip okulunu aynı binada toplayıp, boşalan binaların ilk, orta ve liseye dönüştürülmesi planlanıyor.