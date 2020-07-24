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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 16:48,

Okullar 3 gün mü olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan açıklama!

Okullar 3 gün tatil mi olacak sorusu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu son açıklamaların ardından gündemde yer almaya başladı. Ağustos ayına günler kala pek çok öğrenci ve eğitimcinin gündeminde yer alan 'okullar açılacak mı' sorusu, yerini 'okullar 3 gün mü açık olacak' sorusuna bıraktı. Peki, okullar haftada 3 gün mü açık olacak? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gündeme getirilen okullarda hibrit eğitim süreci hakkında detaylı bilgiler

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Okullar 3 gün mü açık olacak sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Hibrit modele göre 3 gün uzaktan eğitim, 3 gün ise yüz yüze eğitim alacak çocuklar, temel dersleri okulda öğrenme şansına sahip olacak. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un detaylarına değindiği okullar 3 gün mü açık olacak sorusunun cevabı;

“Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.”

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DERS SAATLERİ KISALACAK

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

3TÜM ÇOCUKLARIN YARARLANMASI İÇİN
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TÜM ÇOCUKLARIN YARARLANMASI İÇİN

Bakan Selçuk, okulların açılmaması durumunda uzaktan eğitime devam edileceğini de söyledi: “Bunun için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bir tecrübemiz oluştu. EBA’ya eklenecek ve çıkarılacaklar, derslerin nasıl verileceğine ilişkin yeniliklere çalışılıyor. Aynı zamanda internet ve EBA’ya ulaşımda zorlananlar, kendisine ait bir odası olmayan çocukların buradan nasıl yararlanabileceğine de bakıyoruz.”

4ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI
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ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI

Edinilen bilgiye göre, eğitimin seyreltilmesi ve ortaya çıkacak derslik ihtiyacının giderilmesiyle ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Yetkililer, her yıl ortaokuldan liseye 1 milyon 200 bin kadar öğrenci geçtiğini, okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi ile okula başlayan çocukların bu yıl liseye geçtiğini aktardılar. Bu nedenle, öğrenci sayısı 1 milyon 700 bine kadar çıkacak.

Atıl okul binalarının yanı sıra kamuya ait binalar, halk evleri ve öğrenci sayısı çok düşük olan fakülte binalarının da okul olarak kullanılması düşünülüyor. Türkiye genelinde imam hatiplerde 300 bin kişilik boşluk bulunduğu, okul ihtiyacının giderilmesi için bunların bir bölümünün kullanılmasının da planlandığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, “Bunlar milletin serveti. Tabii kullanabilirsiniz” yanıtı aldığı dile getirildi. Birkaç imam hatip okulunu aynı binada toplayıp, boşalan binaların ilk, orta ve liseye dönüştürülmesi planlanıyor.

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