Okullar 23 Kasım'da açılacak mı? Cumhurbaşkanı ve Bakan'dan 6,7 ve 10,11. sınıflar için 23 Kasım detayı
Okullar 23 Kasım'da açılacak iddiaları, öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynlerin gündeminde yer aldı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde, 6,7 ve 10,11'inci sınıflar için 23 Kasım'da okullar açılacak iddiaları üzerine pek çok vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir açıklama yapıp yapmadığını sorgulamaya başladı. Peki, okullar 23 Kasım'da açılacak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konu hakkında açıklamalar
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Pek çok sınıfın kademeli olarak yüz yüze eğitime başladığı okullarda, 6,7 ve 10,11'inci sınıfların durumu merakla araştırılmaya başlandı. Hala uzaktan eğitim ile sürece devam eden bu sınıflar için değerlendirme süreci devam ederken, ortaya atılan 23 Kasım tarihi kafalarda soru işareti oluşturdu. İşte, Bakan Selçuk'tan 23 Kasım'da okullar açılacak mı sorusuna cevap ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu sınıflar için yaptığı açıklama detayları
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OKULLAR 23 KASIM'DA AÇILACAK MI? BAKAN SELÇUK CEVAPLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.
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SINAVLAR DA YÜZ YÜZE YAPILACAK
Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı, köşe yazısında okulların yeni süreçteki işleyişi hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir” dendi.
Bu açıklamanın ardından bir araştırma yaptım. Pandemi nedeniyle yüz yüze olacak okul sınavlarına yönelik edindiğim bilgilerde farklı senaryolarla karşılaştım.
İlk senaryo şu: Uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitimi, resim gibi derslere not verilmesinde bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.
Bakanlık koridorlarında konuşulan senaryolardan biri de bu akademik derslerde iki sınavdan birinin yüz yüze okulda yapılması. İkinci sınavın ise performans veya proje olarak notlandırılması. Buradaki amaç da dezavantajlı gruplara kolaylık sağlamak.